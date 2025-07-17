Объем закупок госкомпаний у самозанятых Удмуртии вырос на 30% в первом полугодии

Объем закупок госкомпаний у самозанятых в Удмуртии составил в первом полугодии 41,3 млн руб., что на 30% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Статус самозанятых в регионе имеют порядка 108 тыс. граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы видим рост как объемов таких закупок в денежном выражении, так и числа самозанятых—поставщиков,— рассказал генеральный директор корпорации “МСП” Александр Исаевич.— С начала года договоры с крупнейшими госкомпаниями заключили почти 5,6 тыс. предпринимателей (в целом по РФ.— “Ъ-Удмуртия”), работающих в режиме налога на профессиональный доход, а общая сумма закупок составила 9,3 млрд руб. Всего 22,5 тыс. самозанятых заключили почти 45,5 тыс. договоров более чем на 33,7 млрд руб.».

Наибольший объем закупок среди самозанятых фиксируют в отраслях финансового посредничества, страхования, рекламы, исследования ситуации на рынке, профессиональных, научных и технических услуг, в области ремонта и монтажа машин и оборудования, а также работ в области творчества, искусства и развлечений.