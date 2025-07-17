На Кубани начнут штрафовать за шум в неположенное время

Депутаты Заксобрания Кубани в первом чтении приняли поправки в краевой закон об административных правонарушениях, которые вводят наказание за шум в неположенное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Согласно представленным поправкам, шуметь в Краснодарском крае нельзя будет с 23 до 8 часов по будням и с 23 до 10 часов в выходные и в нерабочие праздничные дни. Также запрещено будет шуметь ежедневно с 13 до 15 часов. За несоблюдения этих требований будет введена административная ответственность.

В поправках также пропишут перечень шумных действий, за которые может последовать наказание, в том числе ремонтные, строительные, погрузочно-разгрузочные работы, благоустройство территории с применением механических средств и технических устройств.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что чрезмерный шум днем и в ранние часы мешает нормальному отдыху людей.

«По данному поводу от жителей края поступало немало обращений и к губернатору Кубани, и в Законодательное собрание. Руководствуясь этим и тем, что такие решения приняты в некоторых других регионах, мы предлагаем ввести новые ограничения по соблюдению покоя. Время тишины увеличится и с утра, и днем, а также дополнительно в выходные и в нерабочие праздничные дни»,— прокомментировал председатель кубанского парламента.

Леонид Ломакин