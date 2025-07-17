В Ульяновске суд восстановил права сироты на получение жилья

Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворил иск ульяновского транспортного прокурора к региональному министерству ЖКХ и строительства об обязании ведомства предоставить студенту-сироте благоустроенное жилье. Об этом в четверг сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее Ульяновской транспортной прокуратурой была проведена проверка по обращению студента Ульяновского техникума железнодорожного транспорта о нарушении его жилищных прав. Студент в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей, в связи с чем был поставлен на учет в администрации Ульяновска как нуждающийся в обеспечении жильем, но по достижении совершеннолетия мэрия в нарушение требований законодательства не обеспечила его жильем.

Поскольку для данной категории граждан законодательством предусмотрены особые меры социальной поддержки, ульяновский транспортный прокурор обратился в суд с требованием возложить на региональное минЖКХ обязанности предоставить студенту благоустроенное жилье.

Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры, отмечает ведомство. Как суд оценил бездействие чиновников администрации Ульяновска, в сообщении не отмечается.

Андрей Васильев, Ульяновск