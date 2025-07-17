ФСБ задержала в Воронеже подозреваемого в госизмене и подготовке диверсии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Воронеже подозреваемого в госизмене и подготовке диверсии для Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР). Задержанный планировал совершить диверсионно-террористический акт на объекте энергетической инфраструктуры региона с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщили в центре общественных связей ФСБ.
По версии ФСБ, гражданин РФ 1984 года рождения установил контакт с сотрудником ГУР через мессенджер и согласился на участие в разведывательно-подрывной деятельности. Он собирал и передавал сведения о средствах ПВО, расположенных в Воронежской области.
Кроме того, выполняя задание куратора, подозреваемый извлек СВУ с целью последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры региона. У задержанного изъяты СВУ и средства связи, использовавшиеся в противоправной деятельности.
Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении предполагаемого диверсанта возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ), а также о приготовлении к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса (ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
Сообщается, что задержанный дает признательные показания и сотрудничает со следствием. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.