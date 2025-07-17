Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Воронеже подозреваемого в госизмене и подготовке диверсии для Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР). Задержанный планировал совершить диверсионно-террористический акт на объекте энергетической инфраструктуры региона с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщили в центре общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, гражданин РФ 1984 года рождения установил контакт с сотрудником ГУР через мессенджер и согласился на участие в разведывательно-подрывной деятельности. Он собирал и передавал сведения о средствах ПВО, расположенных в Воронежской области.

Кроме того, выполняя задание куратора, подозреваемый извлек СВУ с целью последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры региона. У задержанного изъяты СВУ и средства связи, использовавшиеся в противоправной деятельности.

Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении предполагаемого диверсанта возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ), а также о приготовлении к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса (ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Сообщается, что задержанный дает признательные показания и сотрудничает со следствием. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фотогалерея Последствия самой тяжелой атаки дронов на Воронеж Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 24 Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Ульяна Ларионова