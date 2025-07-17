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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала в Воронеже подозреваемого в госизмене и подготовке диверсии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Воронеже подозреваемого в госизмене и подготовке диверсии для Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР). Задержанный планировал совершить диверсионно-террористический акт на объекте энергетической инфраструктуры региона с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщили в центре общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, гражданин РФ 1984 года рождения установил контакт с сотрудником ГУР через мессенджер и согласился на участие в разведывательно-подрывной деятельности. Он собирал и передавал сведения о средствах ПВО, расположенных в Воронежской области.

Кроме того, выполняя задание куратора, подозреваемый извлек СВУ с целью последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры региона. У задержанного изъяты СВУ и средства связи, использовавшиеся в противоправной деятельности.

Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении предполагаемого диверсанта возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ), а также о приготовлении к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса (ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Сообщается, что задержанный дает признательные показания и сотрудничает со следствием. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фотогалерея

Последствия самой тяжелой атаки дронов на Воронеж

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Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Ульяна Ларионова