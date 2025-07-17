«Аэрофлот» запустит третий ежедневный рейс между Геленджиком и Москвой

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком с 8 августа по 12 октября из-за высокого спроса на билеты. Продажа уже открыта, пишет ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

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Согласно обновленному расписанию, в июле рейсы между городами будут выполняться ежедневно. С 1 августа их частота увеличится до двух раз в сутки, а с 8 августа по 12 октября — до трех. С 13 по 25 октября количество полетов вновь сократится до двух в день.

Авиакомпания возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик 18 июля. Время в пути составит чуть более четырех часов.

Алина Зорина