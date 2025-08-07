Сегодня исполняется 75 лет первому зампреду Госдумы, первому зампреду ЦК КПРФ Ивану Мельникову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Мельников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Иван Мельников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

— Дорогой Иван Иванович! Поздравлять Вас одновременно и легко, и трудно. Легко — потому что нас с Вами уже три десятилетия связывает общая работа в партии и в парламенте. Общая борьба за благополучие нашей страны и ее граждан. Общие идеалы и принципы, которым Вы на протяжении всей своей жизни неизменно верны. Трудно — потому что невозможно коротко перечислить и в полной мере оценить Ваши заслуги на посту моего первого заместителя в партии, на котором находитесь уже больше 20 лет, и первого зампреда Госдумы, где Вы выступили автором и соавтором более 230 важнейших законодательных инициатив. На научном поприще крупнейшего математика и наставника молодых специалистов в прославленном университете — МГУ. И в качестве одного из создателей и главных вдохновителей спортивного клуба КПРФ, чьи мини-футбольная и шахматная команды проложили блестящий победный путь при Вашем непосредственном участии. Все эти годы Вы каждодневно подтверждаете свою твердую убежденность и замечательную работоспособность, свой организаторский и творческий талант. С огромной радостью и верой в наши новые общие победы я поздравляю Вас как достойного гражданина, как крупного политика и ученого, как надежного соратника, как верного и дорогого друга!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»