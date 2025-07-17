Добыча угля в Кузбассе снизилась на 6% в первом полугодии, экспорт — почти на 4%

Компании Кузбасса по итогам января-июня 2025 года добыли 96,5 млн тонн угля, что на 6,1% меньше в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Объем переработки на предприятиях угольной отрасли региона с начала года составил 73 млн тонн, снижение к первому полугодию 2024-го — 12,8%, сообщает министерство угольной промышленности Кемеровской области.

Общая отгрузка угля в регионе за шесть месяцев этого года снизилась на 5,9%, до 84,4 млн тонн угля. Также отмечается снижение экспорта на 3,8%, до 51,2 млн тонн.

Александра Стрелкова