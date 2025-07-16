Нина Останина призвала отменить концерт группы «Тату» в Ялте

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина направила в адрес руководства Крыма официальное письмо с требованием отменить концерт группы «Тату», намеченный на 19 июля в Ялте. Обращение опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, творчество «Тату» противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям и может нанести вред детской аудитории. В обращении к губернатору Сергею Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову госпожа Останина подчеркнула, что песни, которые составляют основу репертуара группы, носят провокационный характер.

Также депутат считает, что песни «Тату» подпадают под ограничения федеральных законов «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Особое возмущение у нее вызвало решение организаторов допускать на концерт зрителей с четырех лет.

Группа «Тату» приобрела широкую известность в начале 2000-х благодаря эпатажному сценическому образу влюбленных друг в друга школьниц. При этом образ не отражал реальные отношения участниц коллектива.