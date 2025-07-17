Госдума ужесточит ответственность за фальсификацию молочных продуктов

Профильные министерства к осени 2025 года должны представить в Госдуму предложения по усилению наказания за фальсификацию молочной продукции, выяснил «Ъ». Рост доли таких товаров связан с дефицитом молочного жира, который производители заменяют растительным.

Среди возможных мер — оборотные штрафы и уничтожение фальсификата за счет владельца, следует из протокола совещания у первого зампреда Госдумы Алексея Гордеева. В Роскачестве поддержали инициативы, влияющие на экономическую мотивацию нарушителей.

По данным «Союзмолока», доля фальсификата на рынке — около 5%, но в последние два года показатель растет из-за дефицита сырья. Проблема особенно актуальна в сегментах общепита и госзаказа, где ключевым критерием остается низкая цена.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».