Путин открыл участок трассы М-12 между Казанью и Екатеринбургом

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи поучаствовал в церемонии открытия участка «Дюртюли — Ачит» автодороги М-12 «Восток». Скоростная четырехполосная автотрасса протяженностью 275 км в составе автомагистрали М-12 проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области.

«Сегодня мы открываем новый автодорожный участок… С его введением в строй современные автомагистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом — столицей Урала, ведущим научным, промышленным и культурным центром России»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Проезд по трассе будет платным. Автомагистраль разделена на три участка: Дюртюли — Бураево (1211-1279 км трассы М-12), Бураево — Октябрьский (1279-1427 км) и Октябрьский — Ачит (1427-1487 км). Плата за проезды на всех трех участках для легкового автомобиля составит без скидок 1,713 тыс. руб. С учетом максимальной скидки в 15% по программе лояльности с транспондером T-Pass - 1,456 тыс. руб. Для грузовиков проезд без скидки — 2,985 тыс. руб., с ее учетом — 2,537 тыс. руб.