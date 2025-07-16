Завалившие экзамены 9-классники смогут бесплатно получить рабочую профессию

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии.

Документ предполагает, что выпускники 9-х классов, получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные баллы, смогут обучаться бесплатно на программах профессиональной подготовки. Перечень профессий, на которые будут учиться выпускники, определят власти регионов.

Проект поправок в закон «Об образовании» внесли вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава думского комитета по просвещению Ирина Белых.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальной сдаче ОГЭ в трех субъектах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В 2025 году в этих регионах учащиеся 9-х классов, планирующие поступать в колледжи, сдавали только два экзамена: по русскому и по математике. Ученики, идущие в 10-й класс, должны были сдать ОГЭ в старом формате — два обязательных и два по выбору.

При рассмотрении в Госдуме проекта о сдаче двух ОГЭ депутаты уже предлагали похожую инициативу. Тогда ко второму чтению проекта вносилась поправка, согласно которой школьники, не набравшие минимальный балл ОГЭ, но сдавшие четыре экзамена, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджет в регионах-участниках пилота.

Полина Мотызлевская