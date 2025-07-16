Бывший мэр Стамбула Имамоглу приговорен к 1 году и 8 месяцам тюрьмы

Суд в Стамбуле приговорил бывшего мэра, оппозиционера Экрема Имамоглу к одному году и восьми месяцам заключения по обвинению в оскорблении государственного служащего. Об этом пишет HaberTurk. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его высказывания в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экрем Имамоглу

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Экрем Имамоглу

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Судебное слушание проходило в стамбульской тюрьме Силиври, где Экрем Имамоглу содержится под арестом с марта по обвинению в коррупции. В заседании участвовали лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель.

По утверждению суда, Экрем Имамоглу «усомнился в добросовестности» Акина Гюрлека. При этом его оправдали по статье о преследовании лиц, принимавших участие в борьбе с терроризмом. «Мы не нарушили ничьих прав, и, слава Богу, мы не позволим нарушать наши. Я продолжу сражаться как солдат против тех, кто творит зло, и тех, кто сам является злом»,— сказал господин Имамоглу в суде.

Экрем Имамоглу считается главным оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После задержания оппозиционера в марте в Стамбуле проходили массовые протесты. РНП планировала выдвинуть господина Имамоглу кандидатом в президенты на следующих выборах, которые должны пройти в 2028 году. Вслед за его арестом в Турции начались задержания и других оппозиционных мэров, состоящих в партии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэрская зачистка в Турции».

Лусине Баласян