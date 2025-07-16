Международные кибермейстеры

Включение шахмат в программу проходящего в Саудовской Аравии Esports World Cup превратило турнир по этому виду спорта в рамках главного соревнования в киберспорте в один из самых представительных за последнее время. В нем примут участие почти все шахматные звезды, включая лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсена. Причиной интереса гроссмейстеров к новому состязанию стал призовой фонд. По шахматным меркам он очень большой — $1,55 млн, как и бонус победителю — $250 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий и многие другие знаменитые гроссмейстеры примут участие в шахматном турнире «киберспортивной олимпиады»

Фото: Stev Bonhage / FIDE Бывший претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий и многие другие знаменитые гроссмейстеры примут участие в шахматном турнире «киберспортивной олимпиады»

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Организаторы Esports World Cup, уже неделю проходящей в Саудовской Аравии второй «киберспортивной олимпиады», обнародовали предварительный список участников квалификационных соревнований к ее шахматному турниру, стартующих 26 июля. В нем оказалось сразу восемь гроссмейстеров с рейтингом, превышающим считающуюся показателем высочайшего класса отметку 2700, в том числе занимающий четвертую позицию в классификации Международной шахматной федерации (FIDE) индиец Рамешбабу Прагнанандха, а также еще ряд очень известных игроков, таких как голландец Аниш Гири, американцы Левон Аронян и Ханс Ниманн, немец Винсент Каймер.

Список стал очередным подтверждением того, что шахматы в этом году неожиданно получили еще одно топовое без каких-либо оговорок соревнование. Более того, по составу оно, скорее всего, будет самым сильным из всех за последние месяцы.

Все дело в корректировке программы второго релиза Esports World Cup, наиболее масштабного в киберспорте мероприятия. В 2025 году в ней к традиционным для жанра играм вроде Dota или Counter-Strike добавили и шахматы в режиме онлайн. И сразу выяснилось, что гроссмейстеры пользуются повышенным спросом у ведущих кибреспортивных команд, которые принялись подписывать контракты со знаменитостями.

Основной отбор к шахматному турниру в Эр-Рияде проходил в рамках серии Champions Chess Tour. По его итогам путевки на Esports World Cup достались 12 шахматистам. И это сплошь знаменитости, включая знаменитость главную — первого номера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена, который, как и третий номер американец Фабиано Каруана, будет выступать за Team Liquid. Заранее отобрались на турнир и другие шахматные фронтмены: соотечественник Каруаны Хикару Накамура (Team Falcons), индиец Арджун Эригайси (Gen. G Esports), узбек Нодирбек Абдусатторов (NAVI). В эту дюжину попали и два россиянина: Ян Непомнящий (Aurora Gaming) и Владислав Артемьев (Team Spirit).

Почему структуры, существующие на гигантском рынке, объем которого в 2023 году оценивался в $11,45 млрд, так привлекли шахматисты, понятно. На Esports World Cup разыгрываются призы и в командном турнире, по итогам соревнований в разных дисциплинах. Причем они престижнее отдельных и гораздо дороже. В прошлом году командный бонус за победу составил $7 млн. В этом, учитывая, что совокупный призовой фонд фестиваля скакнул вверх с $60 млн до $70 млн, он будет еще больше.

Понятно, и почему гроссмейстеров так увлекла «киберспортивная олимпиада». Призовой фонд отдельно взятого шахматного турнира в Esports World Cup — $1,55 млн — чрезвычайно солидный по меркам вида.

Самая заметная коммерческая офлайн-серия в нем — Grand Chess Tour. В 2025 году в ней разыгрывается $1,6 млн призовых, но для того, чтобы рассчитывать на сопоставимый с саудовским заработок, нужно хорошо сыграть в пяти этапах «регулярного чемпионата» и первенствовать в октябрьском финале в Сан-Паулу.

Алексей Доспехов