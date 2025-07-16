Названа дата начала курсирования «Белояра» по маршруту «Ярославль – Толга»

Электрокатамаран начнет перевозить пассажиров между Ярославлем и Толгой с 1 августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам господина Евраева, в день будет запланировано по четыре рейса. «Ъ-Ярославль» сообщал, что тариф за разовую поездку на данном маршруте на 2025 год установлен в размере 350 руб. Осуществлением перевозок занимается АО «Водоходъ. Пассажирский Порт».

В 2023 году электрокатамаран для пассажирских перевозок «Looker 1100H» спустили на воду в Ярославле. В мае 2024 года судно вышло на прогулочные и экскурсионные рейсы, стоимость которых в настоящее время начинается от 1,2 тыс. руб.

Алла Чижова