Шойгу назвал нелепым создание спецтрибунала по Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью «Ъ» заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины выглядит «нелепым и кощунственным». По его словам, Совет Европы не имеет полномочий для учреждения подобных институций или определения актов агрессии.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский и генсекретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании спецтрибунала 25 июня. Предполагается, что он должен судить высших политических и военных руководителей, которые будут признаны ответственными за акты агрессии на Украине.

«Зарубежными, в первую очередь западными, экспертами в области международного права уже высказаны большие сомнения в легитимности и эффективности спецтрибунала, который не имеет права кого-либо задерживать или осуждать. Кроме того, среди инициаторов учреждения этой сомнительной структуры уже появились существенные разногласия по вопросу ее финансирования»,— отметил Сергей Шойгу.

Полную версию интервью читайте на сайте «Ъ» в 17:00.

Лусине Баласян