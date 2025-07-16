Мэр Североуральска Светлана Миронова подала в отставку

Мэр Североуральска (Свердловская область) Светлана Миронова написала заявление об отставке. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил председатель местной думы Александр Копылов. Вопрос о принятии отставки будет рассмотрен думой на сегодняшнем плановом заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Североуральска Светлана Миронова (слева)

Фото: Сайт Администрации Североуральского городского округа Мэр Североуральска Светлана Миронова (слева)

Фото: Сайт Администрации Североуральского городского округа

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер раскритиковал власти Североуральска из-за проблем с водоснабжением города. Он указал, что проблема была решаемой, однако мэрия не обращалась за помощью к властям региона.

«Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил»,— написал господин Паслер. Он указал, что уже сделал «кадровые выводы».

Ранее в Североуральске отменили празднование дня города из-за вспышки энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Ограничение на проведение мероприятий ввели по предписанию Роспотребнадзора.

Анна Капустина