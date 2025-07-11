В Североуральске из-за вспышки инфекции перенесли концерт ко Дню города

Праздничный концерт, который должен был пройти 11 июля на День города в Североуральске (Свердловская область), будет перенесен на другой день, сообщили в администрации города. Это связано с ростом заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) в Североуральске.

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Ограничения на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Североуральского муниципального округа ввели согласно предписанию Роспотребнадзора. О новой дате проведения концерта администрация сообщит позднее — гостем праздника должна была стать экс-солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина.

Напомним, в прошлом году Роспотребнадзор запрещал массовые мероприятия в школах Екатеринбурга. Специалисты проводили расследование заболеваний внебольничной пневмонией среди учащихся.

Ирина Пичурина