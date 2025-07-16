Паслер подверг критике главу Североуральска за проблемы с водой в городе

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подверг критике главу Североуральска Светлану Миронову за проблемы с водоснабжением района города из-за остановки насосно-фильтровальной станции. Заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди причин остановки оборудования — паводок и возможное загрязнение воды. Он назвал проблему решаемой, однако мэрия за помощью к областным властям не обращалась. «К сожалению, это не про главу Североуральска. Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил. Североуральцы сообщают, что вода наконец-то появилась в домах. Но кадровые выводы уже сделаны»,— сказал господин Паслер.

Накануне Денис Паслер поручил запустить насосную станцию Североуральска. Там почистили водозаборный ковш, заменили фильтрующий материал и отремонтировали задвижки и насос, а порывы на сетях водоснабжения были устранены муниципалитетом.

По информации «Сигнал Урал», Светлана Миронова готовится покинуть свой пост — она уже написала заявление об отставке.

Ранее Денис Паслер призвал власти Первоуральска (Свердловская область) предотвратить повторение проблем с водоснабжением, которые возникали в городе в предыдущие годы. Он подчеркнул, что власти города направили заявки на участие в региональных программах по реконструкции и модернизации ЖКХ в 2025 году, в рамках которых «получают немалые ресурсы, чтобы решить задачу».

Ирина Пичурина