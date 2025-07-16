Почти 2,5 тысячи человек остаются без света в Приангарье после шторма

В Иркутской области более 2,4 тыс. человек остаются без электроэнергии после ливня с грозой, обрушившихся на регион накануне. Отключения зафиксированы в Иркутске, а также в Усольском и Мамско-Чуйском районах, сообщает областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«На утро 16 июля без электроснабжения остаются дома в Иркутске, деревне Старая Ясачная, СНТ «Хвойное», СНТ «Нефтехимик» Усольского района, поселке Луговский Мамско-Чуйского района»,— сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По его словам, планируемое время восстановления электроснабжения — 15:00 по местному времени.

Второй половине дня 15 июля в Приангарье начался ливень, усиление ветра достигало 22 м/c. Всего отключения электроснабжения произошли в 12 населенных пунктах, без света остались более 4,1 тыс. домов, в которых проживают 21,3 тыс. человек.

Александра Стрелкова