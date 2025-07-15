В Калининграде арестовали мужчину по делу о госизмене за донат ВСУ

Центральный районный суд отправил под стражу 41-летнего мужчину, обвиняемого в госизмене за перевод около 288 тыс. руб. ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале суда.

По версии следствия, задержанный мужчина, находясь в Киеве и «будучи противником политического курса РФ», перевел 120 тыс. 430 гривен в фонд Национального Банка Украины, предназначенный для спонсирования украинской армии.

Как уточнили в суде, подозреваемый не имеет регистрации или постоянного места жительства в России, поэтому может скрыться от органов следствия или суда. Максимальным наказание за госизмену (ст.275 УК РФ) является наказание от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.