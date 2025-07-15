Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сын пермского депутата защитил кандидатскую диссертацию

Рустам Плотников, сын известного депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, стал кандидатом экономических наук. Как сообщает пресс-служба Пермского политеха, господин Плотников успешно защитил диссертацию на тему «Разработка системы оценки инвестиционной привлекательности отрасли в региональном аспекте (на примере обрабатывающей промышленности». Научным руководителем диссертации стала завкафедрой «Экономика и финансы» Ирина Елохова.

Фото: ВК ПНИПУ

Фото: ВК ПНИПУ

Рустам Плотников в 2018 году окончил Пермский государственный национальный исследовательский университет по направлению «Государственное и муниципальное управление», в 2020 году там же он завершил обучение в магистратуре. После он поступил в аспирантуру Пермского политеха, по окончании которой стал ассистентом кафедры «Экономика и финансы». При этом он вышел из всего бизнеса.