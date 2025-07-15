Сын пермского депутата защитил кандидатскую диссертацию

Рустам Плотников, сын известного депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, стал кандидатом экономических наук. Как сообщает пресс-служба Пермского политеха, господин Плотников успешно защитил диссертацию на тему «Разработка системы оценки инвестиционной привлекательности отрасли в региональном аспекте (на примере обрабатывающей промышленности». Научным руководителем диссертации стала завкафедрой «Экономика и финансы» Ирина Елохова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК ПНИПУ Фото: ВК ПНИПУ

Рустам Плотников в 2018 году окончил Пермский государственный национальный исследовательский университет по направлению «Государственное и муниципальное управление», в 2020 году там же он завершил обучение в магистратуре. После он поступил в аспирантуру Пермского политеха, по окончании которой стал ассистентом кафедры «Экономика и финансы». При этом он вышел из всего бизнеса.