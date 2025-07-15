Департамент городского хозяйства мэрии Сочи возглавил Сергей Косинков

Директором департамента городского хозяйства администрации Сочи назначен Сергей Косинков, следует из информации на сайте мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Обязанности директора департамента городского хозяйства исполнял Евгений Шелковников. Сегодня он является заместителем Сергея Косинкова.

Согласно информации из открытых источников, Сергею Косинкову 58 лет, в 2012 году он окончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «экономист-менеджер». Через три года в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова получил степень магистра.

В 1978 году начал трудиться в компании «Южлифтремонт» в должности электромеханика. В 2000 году переведен в МУП «Инженерный центр жилищного хозяйства» в качестве специалиста-эксперта. Затем в этой должности работал в ООО «Инженерно-консультационный центр "ПАЛ"».

В 2006 году пришел в администрацию Центрального округа Краснодара, в которой прошел путь от ведущего специалиста до начальника отдела коммунального хозяйства. По данным на январь 2019 года, занимал должность первого заместителя главы администрации Западного округа Краснодара.

Как писал «Ъ-Сочи», директором департамента муниципальной службы и кадровой политики мэрии Сочи стала Ирина Владимирская. Она заняла место Елены Градинарь, которая в мае этого года оставила пост.

Андрей Куценко