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Департамент городского хозяйства мэрии Сочи возглавил Сергей Косинков

Директором департамента городского хозяйства администрации Сочи назначен Сергей Косинков, следует из информации на сайте мэрии города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Обязанности директора департамента городского хозяйства исполнял Евгений Шелковников. Сегодня он является заместителем Сергея Косинкова.

Согласно информации из открытых источников, Сергею Косинкову 58 лет, в 2012 году он окончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «экономист-менеджер». Через три года в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова получил степень магистра.

В 1978 году начал трудиться в компании «Южлифтремонт» в должности электромеханика. В 2000 году переведен в МУП «Инженерный центр жилищного хозяйства» в качестве специалиста-эксперта. Затем в этой должности работал в ООО «Инженерно-консультационный центр "ПАЛ"».

В 2006 году пришел в администрацию Центрального округа Краснодара, в которой прошел путь от ведущего специалиста до начальника отдела коммунального хозяйства. По данным на январь 2019 года, занимал должность первого заместителя главы администрации Западного округа Краснодара.

Как писал «Ъ-Сочи», директором департамента муниципальной службы и кадровой политики мэрии Сочи стала Ирина Владимирская. Она заняла место Елены Градинарь, которая в мае этого года оставила пост.

Андрей Куценко

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