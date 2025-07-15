В Общественной палате предложили сократить время обучения в школе для повышения рождаемости

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуться к 10-летнему школьному образованию. По его мнению, сокращения срока учебы в школе и вузе помогло бы снизить средний возраст для рождения первого ребенка.

Господин Рыбальченко считает, что сокращение обучения не скажется на уровне знаний школьников. Подтверждение своей позиции он нашел в результатах проекта «Эффективная начальная школа», благодаря которому дети осваивали программу младших классов за три года вместо четырех.

Еще один год учебы господин Рыбальченко предлагает срезать на стадии высшего образования: путем перехода с бакалавриата и магистратуры, которые в сумме занимают шесть лет, на пятилетний специалитет. «В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше»,— резюмировал он в интервью ТАСС. Сейчас, по его оценкам, россияне начинают задумываться о детях в возрасте 27 лет.

Член Общественной палаты уточнил, что подобные меры дадут свои плоды только через 10 лет после принятия. Сергей Рыбальченко упомянул более оперативные механизмы поддержки: снижение налогообложения при вступлении в брак и рождении ребенка, арендные программы жилья и ввод семейных общежитий. Еще одна мера, находящаяся в разработке,— бесплатный переход на вечернее и заочное обучение для студентов-родителей.