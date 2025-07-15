Правосудие забыло о приговоре

Как стало известно “Ъ”, судебные власти просят проверить действия судьи Хамовнического суда, которая с февраля не может вынести приговор по уголовному делу основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского. Еще полгода назад обвинение запросило для бизнесмена 12-летнее наказание, потребовав отправить трех других фигурантов в колонию на сроки от 7 до 10 лет по обвинению в хищении 535 тыс. руб. у клиентов Сбербанка, а также в неправомерном обороте средств платежей на более чем 400 млн руб. Однако после того как три подсудимых сказали последнее слово, процесс стали откладывать по неизвестным причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наказание Павлу Врублевскому обвинение запросило еще полгода назад, но приговора он пока так и не услышал

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Наказание Павлу Врублевскому обвинение запросило еще полгода назад, но приговора он пока так и не услышал

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело господина Врублевского слушается с октября 2023 года под председательством судьи Марины Сыровой, которая получила известность после вынесения приговора участницам панк-группы Pussy Riot. 9 января этого года процесс вышел на финишную прямую. Именно тогда гособвинение запросило для фигурантов сроки. После этого в прениях сторон выступили защита и подсудимые, а в феврале три фигуранта — сам Павел Врублевский, сотрудник компании «Хронопэй Восток» Алексей Беляев и фактический руководитель ООО «Вангуд» Надежда Акимова — произнесли последнее слово.

Судье 10 февраля оставалось выслушать находящегося под подпиской 23-летнего студента Максима Ведяшкина и удалиться на вынесение приговора, но этого так и не произошло.

С тех пор заседания неоднократно переносились — в большинстве случаев участникам процесса накануне сообщали, что слушания не будет, не объясняя причин.

Непонятная пауза привела к тому, что на судью были поданы жалобы во все возможные инстанции, включая Мосгорсуд, Верховный суд России и даже Комитет по правам человека ООН. Так, в жалобе на бездействие госпожи Сыровой, поданной на имя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой (имеется в распоряжении “Ъ”), адвокат Павла Врублевского Кирилл Мариненко отмечает, что «в настоящем уголовном деле уже несколько месяцев никто ничего не уточняет». При этом «судебное следствие завершено, никакие доказательства больше представлены быть не могут. Судья и гособвинитель не болеют, не находятся вне суда по иным уважительным причинам, иные участники процесса образцово являются в суд для продления меры пресечения».

Отметим, что госпожа Сырова действительно регулярно заседает в других процессах, в частности чуть ли не ежедневно в последние время в составе тройки судей по делу юриста Кантемира Карамзина и его сообщников, обвиняемых в хищении объектов Минобороны, которое также движется к финалу.

За пять месяцев странного затишья она, как указывает защита, так и не рассмотрела заявленный ей дважды отвод, ходатайства о котором господин Мариненко подал через канцелярию суда.

Вместе с тем судья дважды — 27 марта и 19 июня — продлила срок содержания под стражей подсудимым Врублевскому и Беляеву «прямо в стадии последнего слова, что не предусмотрено процессуальным законом, поскольку в этой стадии не исследуются никакие материалы дела и не заявляются никакие ходатайства».

«Защите не представлены какие-либо формальные объяснения, по каким причинам судебное следствие просто заморожено»,— указывает господин Мариненко, сообщая, что к следующему заседанию, которое назначено на 24 июля, его подзащитный будет находиться под стражей только на стадии судебного разбирательства вот уже год и девять месяцев.

Адвокат обращает внимание членов судейского сообщества как на нарушение разумных сроков судопроизводства, предусмотренных российским законом, так и на нарушения положений Международного пакта о гражданских и политических правах от 1966 года. В своих обращениях заявитель просит председателей ВС РФ, Мосгорсуда и Хамовнического райсуда Ирину Подносову, Михаила Птицына и Андрея Бычкова ускорить рассмотрение уголовного дела и организовать проверку сведений о бездействии госпожи Сыровой. По мнению адвокатов подсудимых, ее поведение не соответствует п. 2 ст. 11 Кодекса судейской этики. Последний предписывает судьям «на высоком профессиональном уровне выполнять свои обязанности», а также принимать «все меры для своевременного и квалифицированного рассмотрения дела».

Вместе с тем защитники подсудимых не исключают, что затянувшаяся пауза в процессе может быть связана с проверкой информации о том, что 19-летний сын Павла Врублевского, по сообщениям «РИА Новости», стал фигурантом дела об угрозах судье Марине Сыровой и о неуважении к суду (ст. 296 и 297 УК РФ).

Как ранее сообщал “Ъ”, поводом для этого могло стать письмо в Госдуму, в котором автор, назвавшийся сыном Павла Врублевского, сообщил об общении с криминальными сокамерниками отца, предлагавшими радикальным способом решить вопрос с судьей.

Сам находящийся за границей юноша факт написания такого письма отрицает. Его адвокат Евгений Крылов ранее направил запросы в Главное следственное управление СКР по Москве, а также в столичную полицию с тем, чтобы выяснить, вообще существует ли данное уголовное дело. Как сообщил “Ъ” адвокат, из МВД он получил отрицательный ответ, а из СКР не получил вовсе.

Однако вне зависимости от того, существует уголовное дело в отношении Врублевского-младшего или нет, проводившаяся по данному факту проверка не могла не повлиять на отношение судьи к его отцу и может сказаться на вынесении ему приговора, полагает другой защитник господина Врублевского-старшего — Александр Иноядов. Он напомнил, что 6 февраля в перерыве прений сторон судья позволила провести внепроцессуальный опрос Павла Врублевского оперативным сотрудником по этому поводу.

«После этого опроса оперативный сотрудник прошел в совещательную комнату судьи Сыровой и провел там несколько минут, после чего побывал в кабинете председателя суда»,— сказал адвокат.

Напомним, что гендиректора компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского, сотрудника этой компании Алексея Беляева, программиста Матвея Ведяшкина, а также «фактического руководителя» ООО «Вангуд» Надежду Акимову обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ). По данным МВД, все они входили в организованную преступную группу, которая похитила 535 тыс. руб. у клиентов Сбербанка. Хищения, как считает следствие, совершались на сайтах, где люди рассчитывали получить прибыль за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги. Кроме того, по поддельным платежкам через расчетные счета ООО «Вангуд» в 2019–2020 годах «прогнали» 424,2 млн руб., полагает МВД. Сами подсудимые вину отрицали, а защита просила их оправдать.

Мария Локотецкая