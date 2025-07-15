«Селигдар» сохранит инвестиции на уровне прошлого года

По итогам 2025 года инвестиции «Селигдара» (MOEX: SELG) в золотодобывающий дивизион сохранятся на уровне прошлого года — 17 млрд руб., сообщил 15 июля в ходе «Дня инвестора» компании руководитель блока стратегии и инвестиций ПАО «Селигдар» Дмитрий Парфенов.

В оловянный дивизион инвестиции будут чуть ниже показателя прошлого года (2,6 млрд руб.): основной объем модернизации мощностей пришелся на прошлый год. Рост инвестиций в оловянный дивизион ожидается в 2026–2027 годах в связи с началом запуска новых объектов, добавил господин Парфенов.

По итогам шести месяцев текущего года «Селигдар» произвел 2780 кг лигатурного золота. Запасы компании оцениваются в 285 тонн золота. 19 июля состоится символический запуск месторождения и золотоизвлекательной фабрики «Хвойная» на севере Якутии. Выход фабрики на проектную мощность в 2026 году позволит компании нарастить производство золота до 10 тонн. Производство олова в концентрате по итогам прошедшего полугодия составило 1721 тонну. Стратегическая цель компании — 20 тонн золота и 14–16 тыс. тонн олова в год.

Полина Трифонова