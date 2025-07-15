В Екатеринбурге открылась ювелирная выставка-форум «Тонкие грани»

Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» открылась в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна». На ней ведущие бренды Свердловской области встретились с российскими и зарубежными байерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Продукция ювелирного бренда Maklaud Фото: Виктория Биц Заместитель губернатора, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин Фото: Виктория Биц Продукция ювелирного бренда Chamovskikh Фото: Виктория Биц Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» в креативном кластере «Домна» Фото: Виктория Биц Продукция ювелирного бренда Maklaud Фото: Виктория Биц Следующая фотография 1 / 5 Продукция ювелирного бренда Maklaud Фото: Виктория Биц Заместитель губернатора, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин Фото: Виктория Биц Продукция ювелирного бренда Chamovskikh Фото: Виктория Биц Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» в креативном кластере «Домна» Фото: Виктория Биц Продукция ювелирного бренда Maklaud Фото: Виктория Биц

Выставка-форум «Тонкие грани» — масштабное креативное событие, объединяющее экспертов, журналистов, байеров, представителей брендов и всех, кто интересуется современным ювелирным искусством. В программе: дискуссии участников ювелирного рынка и аналитиков моды, мастер-классы и лекции от экспертов ювелирного искусства, а также торгово-закупочная сессия.

В выставке приняли участие 18 ведущих ювелирных брендов Урала, такие как «Ринго», Chamovsкikh, Maklaud, Moiseikin, Votangi и другие. Каждый представитель бренда в рамках торгово-закупочной сессии в течение пяти минут рассказал о концепции компании, ее особенностях, истории и неповторимости.

«Наша задача показать наши 18 ювелирных предприятий миру, наладить экспортные доставки и выйти на внешний рынок»,— отметил заместитель губернатора, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, «Тонкие грани» заинтересовали байеров из 11 городов России и нескольких стран.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев добавил, что уральские ювелиры востребованы по всему миру, о чем говорят крупнейшие выставки в Шанхае и Абу-Даби.

Виктория Биц