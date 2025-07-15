Экс-инспектор ФСИН по Башкирии обвиняется в семи преступлениях

Мелеузовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-7 УФСИН по Башкирии. Ему инкриминируют три эпизода превышения должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), два эпизода получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и попытку сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по республике.

По версии следствия, обвиняемый в 2023 году получил от трех осужденных взятку на общую сумме свыше 110 тыс. руб., взамен обещая им запрещенные на территории колонии предметы: мобильные телефоны, аксессуары к ним, продукты питания. Инспектора задержали при попытке пронести в колонию наркотики.

В отношении взяткодателей вынесены обвинительные приговоры.

Венера Хисамова