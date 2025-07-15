The Guardian: Франция готова выплатить репарации Нигеру за колониальный период

Правительство Франции уведомило ООН о готовности выплатить репарации Нигеру за массовые убийства местных жителей в 1899 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письмо постоянного представителя Франции в ООН.

«Франция по-прежнему открыта для двустороннего диалога с властями Нигера, а также для любого сотрудничества в области изучения происхождения или охраны культурного наследия»,— говорится в письме. Оно было направлено докладчику ООН, работающему над жалобой четырех нигерийских организаций, представляющих потомков жертв массовой резни со стороны французских войск.

Французские войска провели Центральноафриканскую миссию на территории современного Нигера с целью ее присоединения к колониальной империи Франции. В ходе кампании были убиты тысячи местных жителей и сожжены десятки деревень. «Хотя Франция в то время знала о зверствах, ни один сотрудник Центральноафриканской миссии не был привлечен к ответственности за эти преступления»,— написал профессор международного права в Университете Квебека в Монреале и специальный докладчик ООН по этому делу Бернар Дюэм.

Несмотря на готовность выплатить репарации, власти Франции по-прежнему не признают факт массовых расправ и не берут на себя ответственность за произошедшее. При этом за последние годы Франция признала массовую резню алжирцев в 1945 году и принесла официальные извинения за силовое подавление восстания на Мадагаскаре в 1947 году.

Кирилл Сарханянц