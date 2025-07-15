В СВО погиб бывший имам духовного управления мусульман Пермского края

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб бывший сотрудник регионального духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России 46-летний Касымхан Жангереев (на фото). Об этом сообщается на странице муфтията Пермского края в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница муфтията Пермского края в соцсети. Фото: страница муфтията Пермского края в соцсети.

«Несколько лет назад он трудился в Региональном духовном управлении мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, а также был имамом мечети на Гайве, преподавал шакирдам в Пермском мусульманском колледже», — говорится в сообщении. Место и обстоятельства гибели Касымхана Жангереева не раскрываются.

Последнее время Касымхан Жангереев жил в Челябинске.