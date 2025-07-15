Ритейлеры закрыли нехватку курьеров за счет подростков

Продуктовые ритейлеры и сервисы доставки компенсировали сезонный дефицит курьеров и сборщиков заказов, привлекая несовершеннолетних. По оценкам Infoline-Аналитики, этим летом в России до 500 тыс. подростков 14–18 лет могут отработать 100 тыс. смен, получая 3–6,5 тыс. руб. в день.

О том, что со стороны несовершеннолетних вырос спрос на подработку курьерами и сборщиками в распределительных центрах маркетплейсов и dark kitchen продуктовых ритейлеров и сервисов доставки, «Ъ» рассказали участники рынка.

Спрос на подработку среди молодежи вырос: в «Купере» число юных сотрудников за полгода увеличилось на 54%, в X5 Digital работают около 3 тыс. курьеров и сборщиков до 18 лет. Трудовой кодекс ограничивает их смену 7 часами, а неделю — 24–35 часами.

В «Авито Подработке» отмечают, что курьерам платят 3–5 тыс. руб. за смену, сборщикам — 3,5–6,5 тыс. руб. Однако hh.ru фиксирует снижение доли приглашений подросткам: за полгода компании отправили им лишь 3,4 млн предложений (2,7% от общего числа).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Работа молодости нашей».