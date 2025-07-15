Работа молодости нашей

Сезонный дефицит курьеров и сборщиков заказов продуктовые ритейлеры и сервисы доставки смогли закрыть за счет привлечения несовершеннолетних. По экспертным оценкам, сейчас по всей России число соискателей на такие вакансии в возрасте 14–18 лет достигает 500 тыс. человек. Они могут в течение июля—августа отработать до 100 тыс. смен, получая в день от 3 тыс. до 6,5 тыс. руб. Однако рабочая смена для подростков ограничивается Трудовым кодексом семью часами в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

О том, что со стороны несовершеннолетних вырос спрос на подработку курьерами и сборщиками в распределительных центрах маркетплейсов и dark kitchen продуктовых ритейлеров и сервисов доставки, “Ъ” рассказали участники рынка. Так, в «Купере» в первой половине года число таких сотрудников увеличилось на 54% год к году. В X5 Digital (онлайн-подразделение Х5 Group) сейчас работают около 3 тыс. курьеров и сборщиков до 18 лет. Их количество ожидаемо возрастает летом, когда временно трудоустраиваются школьники, добавляют в компании.

В 2025 году в летний период число соискателей в возрасте 14–18 лет на работу курьерами и сборщиками достигает по всей России 500 тыс. человек, которые могут отработать до 100 тыс. полных дневных смен в течение июля—августа, подсчитал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, привлечение таких сотрудников позволяет сгладить для ритейлеров и сервисов доставки сезонную нехватку персонала.

В то же время Трудовой кодекс РФ четко регулирует условия работы несовершеннолетних.

Для работников до 16 лет количество рабочих часов ограничено 24 часами в неделю, для сотрудников в возрасте от 16 до 18 лет — 35 часами.

Смена несовершеннолетних сотрудников не должна превышать семи часов в день для подростков от 16 до 18 лет и не более пяти часов для тех, кому 15–16 лет.

В X5 Digital уточнили, что количество рабочих часов сотрудники определяют сами и условия оплаты равны для всех, независимо от возраста.

Подростков привлекают уровень оплаты и условия работы, утверждают участники рынка. По словам руководителя управления счастьем партнеров «Купера» Ульяны Рассказовой, сборщики сервиса зарабатывают до 3 тыс. руб. за смену, пешие курьеры — до 4 тыс. руб., велокурьеры — до 5 тыс. руб. В сервисе «Авито Подработка» отмечают, что заказчики готовы предлагать курьерам в среднем от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за смену, сборщикам заказов — 3,5–6,5 тыс. руб.

Екатерина Лобачева, президент Х5 Group, в марте 2025 года: «Мы недавно пилотировали привлечение индийцев в распределительный центр».

Подработка курьером и сборщиком заказов все более востребована у россиян, независимо от возраста, из-за стабильных выплат со стороны заказчиков. Компании потребительского сектора вынуждены предлагать лояльные условия персоналу из-за нехватки курьеров и сборщиков в связи с ростом заказов.

Так, по данным сервисов «Авито Подработка» и «Купер», весной число откликов на предложения курьерской доставки увеличилось вдвое (на 104%) год к году, интерес к подработке сборщиком заказов — на 21%.

Устойчивый рост на эти позиции сохраняется в регионах, где сейчас начинает активно развиваться доставка, констатирует директор «Авито Подработки» Сергей Яськин.

Однако в общем число приглашений на работу соискателей от 14 до 18 лет падает, утверждают аналитики сайта по поиску сотрудников hh.ru. С января по июнь компании отправили им всего 3,4 млн приглашений на вакансии, что составляет 2,7% от общего объема всех приглашений в стране. Это на 1,3 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Снижение доли приглашений на вакансии, отправленных подросткам, может быть следствием уменьшения численности этой возрастной группы, отмечают в HH.ru.

По данным сервиса, в первой половине года компании активно искали курьеров (треть от общего числа вакансий пришлась на эту должность), продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (22,5%) и упаковщиков и комплектовщиков (9,5%). Сами подростки в возрасте от 14 до 17 лет чаще всего размещали резюме для работы официантами, барменами и бариста (рост на 12% год к году), упаковщиками и комплектовщиками заказов (10%), разнорабочими и курьерами (по 7% в каждой категории).

Алина Мигачёва