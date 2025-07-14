Цены на серебро достигли 14-летнего максимума

На бирже Comex фьючерсы на серебро c поставкой в сентябре превысили $39 за унцию. В пике стоимость поднималась на 1,9%, но позже котировки откатились. По состоянию на 17:59 мск фьючерсы на серебро торговались на отметке $38,76 (-0,50%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Bloomberg отмечает, что это самый высокий показатель с сентября 2011 года. Исторический максимум цен на драгоценный металл установлен 25 апреля 2011 года — тогда он торговался на уровне $49,82 за унцию.

Спрос на серебро растет из-за угрозы торговых войн, а также торговой политики США, считают собеседники Bloomberg. Также востребованность серебра объясняется тем, что золотые слитки для многих стали недоступны из-за высокой цены. Инвесторы все чаще рассматривают серебро как более дешевую альтернативу золоту, рассказала агентству аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева.

Стоимость серебра за год выросла на 35%, отмечает Bloomberg. Котировки золота поднялись на 28%.

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