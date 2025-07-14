Под Ярославлем состоится фестиваль «А Курба будет жить!»

В Ярославском округе 26 июля в селе Курба пройдет фестиваль, посвященный 255-летию Казанского храма и 385-летию чудотворной курбской Казанской иконы Богородицы. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд «Белый Ирис» Фото: Фонд «Белый Ирис»

Проводит фестиваль благотворительный фонд «Белый Ирис» при поддержке Фонда президентских грантов. Программа начнется встречей рассвета в 4 утра, а продолжится в 10:30 молебном в Казанском храме.

«Дневная программа включит в себя концерт творческих коллективов (духовные песнопения и фольклор), работу ремесленных мастерских, благотворительную выставку-ярмарку, экскурсии по селу и по храму, мастер-классы — от росписи пряников до хороводов. Важной частью фестиваля станет встреча хранителей храмов ярославской земли, а завершат его вечерки и посиделки у костра»,— рассказали организаторы.

В рамках фестиваля участники смогут выпить чай из самовара, сплести венки, встать в хоровод. Гости смогут приобрести продукцию мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников. В празднике примет участие амбассадор фонда «Белый Ирис» музыкант Петр Лундстрем.

Казанский храм в Курбе был построен в 1770 году. Это единственный в мире центрический храм с 16-лепестковой композицией. Церковные интерьеры украшены фресками, которые насчитывают 350 библейских сюжетов. Восстановлением храма занимается фонд «Белый Ирис».

Алла Чижова