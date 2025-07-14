ЛУКОЙЛ оспорил выводы ФАС о дискриминационных ценах на топливо

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел в закрытом режиме иск ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» к нижегородскому УФАС. Компания оспаривала выводы антимонопольного органа о дискриминационных ценах на дизтопливо в мелкооптовом сегменте, следует из судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2024 года комиссия УФАС признала компанию нарушившей закон «О защите конкуренции»: по данным ведомства, структура ЛУКОЙЛа злоупотребила доминирующим положением на рынке, установив в сентябре и октябре 2023 года разные цены на дизтопливо в мелком опте. В ноябре 2024 года компанию оштрафовали на 650 тыс. руб.

Юристы ЛУКОЙЛа оспорили выводы УФАС в суде, который, судя по материалам картотеки, признал решение антимонопольной службы недействительным. При этом разбирательство закрыли из-за коммерческой тайны. Спор о штрафе еще продолжается.

Владимир Зубарев