Число отравившихся питьевой водой в Дагестане достигло 450

В Магарамкентском районе Дагестана число обратившихся за медпомощью из-за отравления питьевой водой достигло 450, сообщило региональное управление Минздрава. Среди отравившихся — 422 ребенка. Из медучреждений выписаны 109 человек, еще 30 — остаются в стационарах.

«Тяжелых случаев болезни не было. Врачами делается все необходимое для скорейшего выздоровления пациентов»,— заявили в ведомстве.

Информация о массовом отравлении детей в Дагестане появилась 7 июля. На следующий день местные власти сообщили, что с признаками кишечной инфекции в больницы обратились 110 человек, в основном — дети в возрасте 3-14 лет. К 10 июля число отравившихся превысило 300, спустя еще три дня — достигло 390.

В региональном Роспотребнадзоре сообщали, что причиной вспышки кишечной инфекции стало попадание возбудителя заболевания в воду разводящей сети водопровода. По данным ведомства, вода из водопровода подавалась без предварительной очистки, что привело к заражению жителей. Очаг инфекции сосредоточился на участке водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр. Дополнительными факторами стали несвоевременное уведомление Роспотребнадзора об аварийном случае и несоблюдение санитарных норм зоны охраны водоисточника, заявляли в ведомстве.

Полина Мотызлевская