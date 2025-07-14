Двое пассажиров автобуса №119 избили контролера на Ивановской улице
Вечером 13 июля двое пассажиров автобуса №119 на автобусной остановке у дома 9 по Ивановской улице избили 26-летнего контролера, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Между мужчинами случился конфликт во время проезда.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Пострадавший за медицинской помощью не обращался, злоумышленники скрылись с места преступления. Сейчас полиция ведет розыск агрессоров, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный 22-летний житель поселка в Ленобласти стрелял по детям из страйкбольного оружия. В результате происшествия никто не пострадал.