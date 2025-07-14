ИНСОМАР: про ракету «Орешник» знает каждый второй опрошенный россиянин

52% опрошенных россиян хорошо знает о наличии у России баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Это следует из результатов опроса Института социального маркетинга (ИНСОМАР), опубликованных 14 июля. Вооруженные силы России впервые применили «Орешник» на Украине в ноябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Еще 39% респондентов знают о ракете понаслышке, и 9% узнали о ней во время опроса. Мужчины осведомлены о новом российском оружии заметно лучше женщин — 61% хорошо знающих против 42%. При этом молодым людям до 30 лет «Орешник» знаком больше, чем остальным возрастным категориям, отмечают исследователи.

Популярность ракетной установки «Катюша», впервые примененной в бою 14 июля 1941 года, среди россиян гораздо выше. Хорошо с ней знакомы 65%, четверть опрошенных слышала только название, а 10% узнали про это оружие во время опроса. Среди мужчин о «Катюше» знает подавляющее большинство респондентов (83%), а женщины осведомлены о ней чуть лучше, чем об «Орешнике» (44%).

Божена Иванова