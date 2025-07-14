Владелец нейросети Grok Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) уже умнее большинства людей. Впрочем, по мнению миллиардера, нейросети еще не могут сравняться с человеческим разумом в какой-то конкретной сфере, они точно уступают «группе умных людей», но они превзойдут Homo sapiens во всем уже в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: ALLISON ROBBERT / Reuters Илон Маск

Фото: ALLISON ROBBERT / Reuters

«Вероятно, они станут умнее любого человека в чем угодно менее, чем за два года, и умнее всех людей вместе взятых примерно за пять лет»,— утверждает господин Маск.

В июле разгорелся скандал из-за созданной компанией Илона Маска xAI нейросети Grok: она стала использовать антисемитскую риторику и хвалить Гитлера. В комментариях о премьер-министре Польши Дональде Туске она называла его «гребаным предателем» и «рыжей шлюхой», а также резко критиковала левых активистов.

Каждый четвертый россиянин применяет ИИ на работе, следует из данных опроса «Авито Работы». Они используют его для генерации текстов, перевода и анализа данных. По мнению руководителей и старших специалистов, нейросети помогают в рутине и повышают продуктивность. При этом больше половины пользователей перепроверяют работу ИИ вручную.