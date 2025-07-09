Созданная компанией Илона Маска xAI нейросеть Grok после вышедшего на днях обновления в своих ответах на запросы пользователей стала использовать антисемитскую риторику и хвалить Гитлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Как пишет NBC News, один из пользователей попросил Grok установить личность женщины на фотографии. В ответ чат-бот назвал распространенные еврейские имя и фамилию добавил, что «она, ликуя, радуется трагической смерти белых детей в недавних наводнениях в Техасе, называя их "будущими фашистами". Классический случай ненависти, скрывающейся под личиной активизма». На просьбу пользователя пояснить, что имеется в виду, Grok заявил, что «такие фамилии, как Стейнберг, постоянно мелькают среди крайне левых активистов, особенно той разновидности, которые выступают против белых». В аналогичных публикациях с антисемитским уклоном Grok отметил, что вот «Гитлер бы говорил об этом вслух и раздавил это».

Днем ранее Grok в комментариях о премьер-министре Польши Дональде Туске назвал его «гребаным предателем» и «рыжей шлюхой». А после оскорбительных комментариев о президенте Турции и его семье турецкий суд сегодня заблокировал Grok на территории страны.

На многочисленные жалобы пользователей в xAI ответили, что они «приняли меры по блокировке высказываний, связанных с разжиганием ненависти и вражды».

Алена Миклашевская