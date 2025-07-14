Минобороны: российская армия взяла Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Малиновка в Запорожской области и Маяк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На прошлой неделе российская армия заняла в ДНР четыре населенных пункта: Толстой, Зеленую Долину, Николаевку и Карла Маркса. О продвижении в Запорожской области Минобороны в предыдущий раз сообщало весной — 29 марта российские войска взяли местное село Щербаки.