Минобороны сообщило о взятии Зеленой Долины в ДНР

Российская армия заняла населенный пункт Зеленая Долина в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Зеленая Долина занята подразделениями группировки войск «Запад». 9 июля военное ведомство заявляло о взятии населенного пункта Толстой в ДНР.

Кроме того, Минобороны отчиталось о шести ударах по предприятиям ВПК, местам сборки и хранения БПЛА и другим объектам инфраструктуры Украины. Удары были нанесены с 5 по 11 июля высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».