Площадь пожара в Мартыновском районе выросла до 67 гектаров

В Мартыновском лесничестве площадь пожара возросла до 67,5 га (низовой 51,5 га, верховой 16 га). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар в лесничестве, как сообщал «Ъ-Ростов», вспыхнул 13 июля на площади 30 га. По данным на утро 14 июля его площадь увеличилась вдвое, но распространение пламени удалось остановить.

На месте работает группировка РСЧС в составе 157 специалистов и 73 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек личного состава, 18 единиц техники.

Наталья Белоштейн