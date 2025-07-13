Главные новости за 7 — 13 июля. Кавказ

Бывший начальник уголовного розыска Ставрополя и еще три члена организованной группы пойдут под суд по обвинению в краже. Ущерб от деятельности преступной группы составил более 15 млн руб. На счета обвиняемых наложен арест.

В Карабудахкентском районе Дагестана открыли первую в регионе гостиницу внутри самолета.

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после массового отравления жителей Магарамкентского района. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Около 910 тыс. туристов посетили Кабардино-Балкарию с января по июнь 2025 года. Более 1 млн туристов посетили Эльбрус. В этом году горнолыжный сезон на курорте продлился рекордные 224 дня.

Власти Ставропольского края ожидают роста валового регионального продукта выше общероссийских прогнозных показателей в 2025 году — 4%.

Четыре судьи в Ставропольском крае получили новые назначения. Соответствующий указ 9 июля подписал президент России Владимир Путин.

Кизлярский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан подозревает начальника Северного отдела Северо-Кавказского территориального отдела Росрыболовства в служебном подлоге на сумму более 367 тыс. руб. По версии следствия, чиновник, зная, что рейсовый катер отдела стоял на приколе на реке Терек с мая по июнь, решил присвоить выделенное топливо.

Ставропольский край увеличил экспорт молочной продукции в 2,5 раза за первое полугодие 2025 года. Объем поставок в зарубежные страны в денежном выражении достиг 117 тыс. долларов.

На территории Каспийского прибрежного кластера в Дагестане компания «Сфера Групп» приступит к первому этапу развития курортной зоны — реализует девять проектов на 2 тыс. гостиничных номеров.

Сотрудники СУ СК России по Республике Дагестан провели обыски в администрации Махачкалы, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы» и МКУ «Управление по жилищным вопросам». Изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия.

В столице Ставропольского края рабочие завершили строительство новой очереди очистных сооружений водопровода.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с гибелью несовершеннолетнего в Республике Дагестан, на которого упал грузовой лифт.

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал помощника губернатора края по обвинению в мошенничестве при организации молодежного фестиваля. Чиновник пробудет в СИЗО полтора месяца.

В посёлке Винсады Предгорного округа запустили новое производство сыров. Объем инвестиций в проект составил 200 млн руб.