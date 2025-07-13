В Ставрополе запустили производство сыров за 200 млн рублей

В посёлке Винсады Предгорного округа запустили новое производство сыров. Объем инвестиций в проект составил 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На предприятии планируют выпускать пяти видов полутвёрдых сыров, общая мощность производства составит до 600 тонн продукции ежегодной.

На первом этапе продукцию сыроварни будут реализовывать на территории Кавказских Минеральных Вод. Позже она появится по всему Ставропольскому краю и соседних регионах России.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Невинномысск перевыполнил план по привлечению инвестиций на 26%, достигнув показателя в 33 млрд руб., а уровень безработицы снизился до исторического минимума в 0,2%.

Наталья Белоштейн