Жители Северного Кавказа в 2025 году расплатились «улыбкой» от Сбера почти 1 млн раз

В 2025 году биометрические платежи стали одной из самых популярных и стремительно развивающихся форм расчетов на Северном Кавказе. За год количество таких транзакций достигло около 1 млн, что в пять раз больше, чем в предыдущем году, подсчитали аналитики Сбера. Этот рост был обусловлен значительным увеличением числа сенсорных терминалов с камерой, количество которых за год удвоилось и достигло 17 тыс. штук.

Чаще всего терминалам Сбера улыбались жители Дагестана (300 тыс. раз), Северной Осетии-Алании (222 тыс. раз) и Кабардино-Балкарии (180 тыс. раз). В Карачаево-Черкесской Республике жители оплатили покупки «улыбкой» почти 160 тыс. раз, в Чечне — 55 тыс., а в Ингушетии — 12 тыс.

По данным Сбера, самыми «улыбчивыми» месяцами для жителей Северного Кавказа стали июль, август и декабрь — преимущественно во время сезона отпусков и предпраздничных дней. В 2025 году чаще всего выбирали такой вид платежей мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. А наиболее распространенными категориями для оплаты «улыбкой» стали супермаркеты, кафе и рестораны, аптеки, а также непродовольственные товары.

«В прошлом году в нашем регионе оплатили «улыбкой» порядка 55 тысяч покупок, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее — отметил Управляющий Чеченским отделением Сбербанка Руслан Мизаев.