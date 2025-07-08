Турпоток в КБР за полгода вырос на 14,5%

Около 910 тыс. туристов посетили Кабардино-Балкарию с января по июнь 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Уточняется, что в прошлом году за аналогичный период республику посетили 794 тыс. человек. Таким образом, турпоток в регион за полгода вырос на 14,5%. Схожий показатель (14%) фиксируют в росте бронирования. Больше всего туристов в Кабардино-Балкарию приезжают из Москвы и Московской области, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Санкт-Петербурга. В рейтинг впервые также вошла Республика Татарстан, чему, как отмечают в администрации, способствовало развитие прямого авиасообщения.

Более миллиона туристов посетили Эльбрус. В этом году горнолыжный сезон на курорте продлился рекордные 224 дня.

Константин Соловьев