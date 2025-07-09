Рост ВРП Ставропольского края может составить 4% в 2025 году

Власти Ставропольского края ожидают роста валового регионального продукта выше общероссийских прогнозных показателей в 2025 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию министра экономического развития региона Антона Доронина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Несмотря на все незаконные санкции, ограничения, с которыми сталкивается наш бизнес, экономика Ставропольского края чувствует себя очень хорошо. В этом году мы прогнозируем рост валового регионального продукта более чем на 4%, при том, что сейчас прогноз по России — это 2,5%»,— отметил господин Доронин.

Министр считает, что на рост ВРП повлияет увеличение объема инвестиций в экономику региона, а также развитие внутреннего туризма, промышленности и сельского хозяйства.

Наталья Белоштейн