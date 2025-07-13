Арестован помощник губернатора Ставрополья по обвинению в мошенничестве

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал помощника губернатора края по обвинению в мошенничестве при организации молодежного фестиваля. Чиновник пробудет в СИЗО полтора месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 14 суток, то есть до 25 августа»,— отмечают в ведомстве.

По данным следствия, в 2022 году помощник губернатора и иные лица обеспечили участие и победу ООО «Сэлма» в электронном аукционе на заключение госконтракта для организации и проведения всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» по завышенной стоимости. Разница между реальной стоимостью услуг и фактической превысила 19,7 млн рублей, которые были похищены.

В отношении фигуранта возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн