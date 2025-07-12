В Ставрополе мощности по очистке воды увеличили до 200 тысяч кубометров в сутки

В столице Ставропольского края рабочие завершили строительство новой очереди очистных сооружений водопровода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам градоначальника, на площади порядка 4 тыс. кв. м специалисты возвели девять фильтров и два резервуара для воды, а также проложили необходимые коммуникации и благоустроили прилегающую территорию.

«Специалисты поэтапно провели сложную работу по подключению системы очистки воды. Как и планировалось, объем производимой городским “Водоканалом” чистой воды увеличился до 200 тыс. куб. м в сутки», – резюмировал Иван Ульянченко.

Ефим Мартов