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В Дагестане появилась первая в регионе гостиница внутри самолета

В Карабудахкентском районе Дагестана открыли первую в регионе гостиницу внутри самолета. Необычный туробъект создали в рамках молодежного проекта «ТУ-154». Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Республики Дагестан

Фото: Правительство Республики Дагестан

В конкурсе участвовали более 500 человек, а победителями стали семеро. Вместе с экспертами они разработали проект гостиницы, которая располагалась в корпусе списанного авиалайнера. Результатом работы стал отель с инфраструктурой и видом на морское побережье, обустроенными зонами отдыха внутри и снаружи.

Мария Хоперская

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