В Дагестане появилась первая в регионе гостиница внутри самолета

В Карабудахкентском районе Дагестана открыли первую в регионе гостиницу внутри самолета. Необычный туробъект создали в рамках молодежного проекта «ТУ-154». Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Республики Дагестан Фото: Правительство Республики Дагестан

В конкурсе участвовали более 500 человек, а победителями стали семеро. Вместе с экспертами они разработали проект гостиницы, которая располагалась в корпусе списанного авиалайнера. Результатом работы стал отель с инфраструктурой и видом на морское побережье, обустроенными зонами отдыха внутри и снаружи.

Мария Хоперская